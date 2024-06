TMW, Fatta per Baroni alla Lazio. C'è l'accordo

FirenzeViola.it

Tutto fatto per Marco Baroni alla Lazio. L'ex tecnico del Verona ha firmato da pochi minuti il contratto che lo legherà per due stagioni al club biancoceleste. Decisivo, dopo la base trovata per telefono, l'incontro faccia a faccia di questo pomeriggio a Formello tra l'allenatore fiorentino e il D.S. Angelo Fabiani. Adesso manca solo l'ufficialità con il comunicato del club. Anche se quest'ultimo tassello potrebbe essere ritardato di qualche ora per questioni burocratiche, visto che prima servirà aspettare la risoluzione del precedente accordo dello stesso Baroni con l'Hellas Verona.