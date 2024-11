TMW, Casadei, dal Monza al Feyenoord: tanta concorrenza

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tuttomercatoweb.com aggiorna la situazione relativa a Cesare Casadei, fantasista del Chelsea che non trova spazio nella rosa dei Blues e che era stato cercato anche dalla Fiorentina nell'ultima estate. Come riferisce TMW, il classe 2003 da tempo è nel mirino del Monza, che punterebbe a riportarlo in Italia dopo l’addio all’Inter, ma si registra anche una concorrenza importante che vede Villarreal, Betis e PSV Eindhoven interessate al nazionale Under 21 azzurro.

Mentre nelle ultime ore si è fatto sotto anche il Feyenoord, pronto a lanciare una vera e propria offensiva per convincere il giocatore a trasferirsi in Eredivisie a gennaio per continuare la sua scalata nel calcio internazionale.