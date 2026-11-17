Prima da titolare per Njie, dal 1' anche Dragusin: i nazionali-viola delle 20.45
FirenzeViola.it
E' un buon momento per l'esterno della Fiorentina Alieu Njie che, dopo i tre gol consecutivi nel club, è stato convocato per la prima volta nella Nazionale maggiore svedese, dove stasera avrà la soddisfazione di debuttare, dopo la panchina della prima partita. Il ct ha deciso infatti di schierarlo titolare nella gara contro la Polonia.
In campo alle 20.45 con la Romania anche il difensore viola Radu Dragusin, titolare anche lui contro la Bosnia; per lui 90 minuti anche nella scorsa partita.
Pubblicità
News
I due giocatori da prendere a gennaio (nonostante il bilancio in profondo rosso). Il nodo del regista: serve davvero? Paratici ora è stretto fra i conti, da lui mi sarei aspettato un colpo come quello di Vareladi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 I due giocatori da prendere a gennaio (nonostante il bilancio in profondo rosso). Il nodo del regista: serve davvero? Paratici ora è stretto fra i conti, da lui mi sarei aspettato un colpo come quello di Varela
Copertina
Mario TeneraniMercato gennaio, si fa sul serio. Hojbjerg è il danese perfetto. Torreira vuole Firenze in regalo. Caccia aperta al terzino sinistro
Tommaso LoretoUn bilancio che certifica quanto poco calcio abbia fatto la Fiorentina. E al nuovo corso Paratici servono correttivi già da gennaio
Luca CalamaiDieci domande a Paratici: da Grosso a Mastantuono, passando ai numeri del mercato estivo e al mediano che manca
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com