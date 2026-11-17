Prima da titolare per Njie, dal 1' anche Dragusin: i nazionali-viola delle 20.45

E' un buon momento per l'esterno della Fiorentina Alieu Njie che, dopo i tre gol consecutivi nel club, è stato convocato per la prima volta nella Nazionale maggiore svedese, dove stasera avrà la soddisfazione di debuttare, dopo la panchina della prima partita. Il ct ha deciso infatti di schierarlo titolare nella gara contro la Polonia.

In campo alle 20.45 con la Romania anche il difensore viola Radu Dragusin, titolare anche lui contro la Bosnia; per lui 90 minuti anche nella scorsa partita.