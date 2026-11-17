Morte Bergamini, in appello 16 anni all'ex fidanzata del giocatore

La Corte d'Assise di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di primo grado a 16 anni di reclusione, per concorso in omicidio volontario, per Isabella Internò, ex fidanzata di Denis Bergamini, calciatore del Cosenza morto il 18 novembre 1989. Nel processo d'appello il pm aveva chiesto il riconoscimento della premeditazione e che le circostanze aggravanti prevalessero sulle attenuanti generiche, con un contestuale aggravamento della pena a 23 anni.

Secondo la ricostruzione di rainews, "la svolta con gli ultimi accertamenti medico-legali. Bergamini sarebbe stato ucciso “soffocato” dice la perizia e solo successivamene il corpo collocato sulla statale perché venisse investito. ll movente sarebbe passionale, legato alla gelosia e al rifiuto della Internò di acettare la fine del legame sentimentale con il calciatore. Nel settembre scorso la procura di Castrovillari ha indagato il cugino di Isabella, Roberto, che avrebbe avuto un ruolo materiale nel delitto insieme al padre dell'allora fidanzata di Bergamini, Franco. I difensori di Interno' dichiarano che ora "andranno a Roma in Cassazione da giudici che conoscono il diritto".