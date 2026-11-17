Cagni risponde a Cassano: "Giocatori italiani non scarsi, manca personalità"

L'ex attaccante Antonio Cassano a "Viva el Futbol" ha definito i giocatori italiani (tra cui Fagioli) scarsi. Durante "Maracanà" su Tmw Radio il tecnico Gigi Cagni, chiamato in causa sul tema, risponde a Fantantonio: "Giocatori scarsi in cosa? Se lui dice tecnicamente e il paragone è lui, è ovvio che pensi che gli altri siano scarsi. Abbiamo visto grandi giocatori, abbiamo vinto Mondiali contro altre big. Quelli di oggi non sono scarsi, è un brutto termine. E' una qualità non eccelsa, è questa la verità".

Poi aggiunge: "Secondo me oggi una delle cose più gravi che ci sono è la personalità che non hanno i giocatori. Se non hai personalità, è difficile fare cose importanti. Poi devi metterci qualità, tecniche e fisiche, che noi comunque abbiamo. Non posso sentir dire da settimane che stiamo giocando tanto e non si può correre. Hanno giocato finora 15-16 partite ufficiali, fai già fatica ora? Di cosa parliamo? Oggi non si fanno grandi sacrifici rispetto a una volta da parte dei giocatori. Serve fare i professionisti seri. Conte non dà il programma della settimana, giorno per giorno ti dice il programma del giorno stesso e a volte cambia anche. E lui vince. Perché è arrivato a questo? Perché sa che se tu gli dai il programma della settimana, organizzano con mogli, fidanzate, amici. Serve andare a riposare in primis. Sono professionisti, sai che serve una condizione psico-fisica ottimale per poter rendere al massimo. Se non sei a posto fisicamente e mentalmente, con la tattica non ci fai nulla. Se non ce la fai, perdi contro chiunque. Devi allenare prima l'aspetto psico-fisico, e determinante è il lavoro pesante e il riposo".

Sulla Fiorentina: "Se la Fiorentina risale? Certo, ha qualità e spero che Vanoli metta le cose a posto. Ma anche lì non c'è personalità e un leader. La cosa di Grosso però non l'ho capita, ha sbagliato l'allenatore nel dire che la squadra era inallenabile".

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