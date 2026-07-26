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In attesa della Fiorentina, Thorstvedt si rilassa... perdendo a padel con la compagna
FirenzeViola.it
Kristian Thorstved, centrocampista del Sassuolo promesso sposo della Fiorentina (ma solo dopo cessioni in mediana) sta godendo ancora delle vacanze suppletive rispetto ai compagni in ritiro con Alberto Aquilani visto che è reduce dal Mondiale giocato con la Norvegia.
Relax e padel in attesa del futuro
In attesa del rientro passa il suo tempo con la famiglia e giocando a padel con la compagna che a quanto pare lo ha battuto. Il tutto dunque in attesa di capire anche il suo futuro. La coppia già a gennaio aveva visitato Firenze ed ora potrebbe trasferirsi davvero nel capoluogo toscano.
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