Dzeko con Gosens allo Schalke? Dalla Germania: "Sì all'80/90%"
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Robin Gosens potrebbe giocare ancora con Edin Dzeko, stavolta allo Schalke 04. Secondo Sky Sport DE, l’attaccante bosniaco potrebbe rinnovare il contratto all'80/90%. L’ex Roma, dopo il Mondiale, si era preso del tempo per riflettere sul proprio futuro ed entro i primi giorni di agosto arriverà una risposta definitiva.
Le sensazioni sono positive considerando che il club tedesco ha chiuso per Maximilian Wöber a parametro zero con un contratto legato ai bonus: una strategia che permette di liberare risorse da destinare allo stipendio di Dzeko. Lo Schalke sarebbe disposto ad offrire al bosniaco un ingaggio di 900 mila euro a stagione, cifra che potrebbe salire fino a 1,3 milioni attraverso i bonus.
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