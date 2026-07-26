L'obiettivo Koleosho in campo oggi, un tempo e un assist nell'amichevole del Burnley
FirenzeViola.it
La trattativa della Fiorentina per portare Luca Koleosho è rimasta ormai in stand-by da tempo, con l'esterno azzurro che ha iniziato la preparazione con il Burnley. Dopo la tournée americana oggi il club inglese ha disputato un'amichevole con l'Ajax, perdendola per 2-1.
Koleosho è entrato nell'intervallo giocando così tutto il secondo tempo e sullo 0-1 ha fatto l'assist che ha portato al pareggio inglese. Il giocatore appare dunque in forma, in attesa di capire dove sarà la sua prossima destinazione visto che il Burnley non ha sciolto le riserve sulle offerte della Fiorentina e del Paris Fc.
Pubblicità
News
Atta uno spettacolo. Dodò con la valigia pronta. Paratici che vuol fare con Kean? Servono presto esterni d’attacco; meglio Solomon di Cancellieri, meglio Bakayoko di Mastantuonodi Luca Calamai
Le più lette
1 Atta uno spettacolo. Dodò con la valigia pronta. Paratici che vuol fare con Kean? Servono presto esterni d’attacco; meglio Solomon di Cancellieri, meglio Bakayoko di Mastantuono
Copertina
Niccolò SantiViola in ritardo sugli esterni: da Soulé ad Alajbegovic, cifre fuori budget. Kean cerca una sistemazione, sondato Pellegrino. Joao Mario a un passo, Valdepenas non è in dubbio. Ancora quindici esuberi da piazzare
Tommaso LoretoKean e gli altri: in Inghilterra più di una chance per chi si trova a metà strada tra mercato e rilancio
Stefano PrizioNessuna barricata per Kean da una città che vide andarsene Baggio, Batistuta e Rui Costa
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com