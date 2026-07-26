L'obiettivo Koleosho in campo oggi, un tempo e un assist nell'amichevole del Burnley

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La trattativa della Fiorentina per portare Luca Koleosho è rimasta ormai in stand-by da tempo, con l'esterno azzurro che ha iniziato la preparazione con il Burnley. Dopo la tournée americana oggi il club inglese ha disputato un'amichevole con l'Ajax, perdendola per 2-1.

Koleosho è entrato nell'intervallo giocando così tutto il secondo tempo e sullo 0-1 ha fatto l'assist che ha portato al pareggio inglese. Il giocatore appare dunque in forma, in attesa di capire dove sarà la sua prossima destinazione visto che il Burnley non ha sciolto le riserve sulle offerte della Fiorentina e del Paris Fc.