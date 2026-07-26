La Lazio ci prova per Fabbian o Brescianini: il nodo è la formula
TuttoMercatoWeb.com fa il punto sul mercato in entrata della Lazio. Priorità all'arrivo di un difensore centrale e di una punta, ma i biancocelesti guardano alle occasioni che potrebbero materializzarsi anche per altri reparti. Tra i nomi tornati sul taccuino della dirigenza laziale figurano quelli di Marco Brescianini e Giovanni Fabbian, due centrocampisti destinati a trovare meno spazio alla Fiorentina.
La richiesta della Fiorentina
Entrambi possono lasciare il club viola con la formula del prestito, ma la Fiorentina continua a chiedere l'inserimento dell'obbligo di riscatto. Una posizione legata anche all'investimento sostenuto per portarli a Firenze, pari a circa 23 milioni di euro complessivi. Brescianini e Fabbian non rappresentano una novità per la Lazio, che li aveva già valutati nelle precedenti sessioni di mercato.
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