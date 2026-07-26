Berti ricorda: "Con Baggio in ritiro andammo a un concerto di Vasco"

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L’ex calciatore tra le altre della Fiorentina, Nicola Berti, ha ricordato a SportWeek uno dei ritiri precampionato in maglia viola: "Alla Fiorentina arrivammo nello stesso periodo io e Roberto Baggio: io provenivo dal Parma, lui dal Vicenza. Eravamo entrambi appena diciottenni. Il nostro primo ritiro estivo con i viola si svolse sull’Appennino emiliano. Una sera iniziarono a circolare voci su un concerto poco distante, accompagnate dalla musica che si sentiva in lontananza. Scoprimmo che a Serramazzoni si esibiva Vasco Rossi, che allora non era ancora il personaggio celebre che sarebbe diventato. Io e Roberto ci guardammo e decidemmo di andarci. C’erano poco più di duecento spettatori e noi due ci facevamo notare con le tute della Fiorentina, decorate con il giglio e lo sponsor Opel sul petto".

Cosa pensa dei ritiri estivi attualI?

"Un tempo erano decisamente più piacevoli. C’era un rapporto molto più diretto tra calciatori e tifosi, che potevano seguirci da vicino durante gli allenamenti o incontrarci la sera mentre facevamo una passeggiata. L’atmosfera era più spontanea e rilassata. Oggi, invece, i ritiri sono molto più chiusi e controllati e, a mio avviso, hanno perso gran parte del loro fascino, fino a diventare piuttosto monotoni".