Moretto: "La Roma ha raggiunto l'intesa per Dovbyk al Bologna"

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L'esperto di mercato Matteo Moretto ha fatto il punto sulla situazione di Artem Dovbyk, attaccante seguito anche dalla Fiorentina come possibile sostituto di Moise Kean in caso di cessione: "La Roma ha raggiunto un'intesa di massima con il Bologna per il trasferimento di Dovbyk in prestito. Per chiudere l'operazione manca soltanto il via libera definitivo del giocatore, che ha già avuto un confronto con Tedesco ed è pienamente informato sul progetto. L'attaccante si sta prendendo il tempo necessario per decidere, ma da entrambe le parti filtra ottimismo. La soluzione del prestito potrebbe rappresentare l'occasione ideale per rilanciarsi a Bologna".

La Fiorentina valuta altre opzioni

Dovbyk sembrava uno dei principali candidati a raccogliere l'eventuale eredità di Kean, ma l'evoluzione della trattativa con il Bologna costringerà Paratici a monitorare altri profili. Tra questi resta in evidenza Andrea Pinamonti, centravanti che Grosso conosce bene dopo averlo allenato nella scorsa stagione.