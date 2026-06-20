Olanda show, cinquina alla Svezia con la coppia Brobbey-Gakpo. Finisce 5-1

Olanda show, cinquina alla Svezia con la coppia Brobbey-Gakpo. Finisce 5-1FirenzeViola.it
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Oggi alle 21:00News
di Andrea Giannattasio

L'Olanda regala spettacolo e nella seconda giornata del gruppo F ai Mondiali 2026 travolge 5-1 la Svezia, prendendosi il primo posto nel girone con 4 punti. Protagonisti assoluti sono Brobbey e Gakpo, autori di due doppiette per i gol al 5', al 17', al 47' e al 54': due assist per Dumfries. Gli scandinavi accorciano le distanze al 59' con Elanga, ma all'89' Summerville chiude i conti: per qualificarsi sarà decisiva la sfida con il Giappone.