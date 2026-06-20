Seconda gara Mondiale per Mariani: l'italiano arbitrerà Colombia-Congo

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Seconda gara ai Mondiali per Maurizio Mariani, e più in generale per la squadra arbitrale italiana presente oltreoceano. Il fischietto romano è stato infatti designato per Colombia-Congo, partita valida per il gruppo K, in programma mercoledì 24 giugno alle 4 di notte ora italiana. Mariani sarà assistito dai connazionali Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. Costaricani sia il quarto uomo - Juan Calderon - sia l’assistente arbitrale di riserva, Juan Carlos Mora.