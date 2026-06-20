Igor Protti, l'omaggio di Livorno allo stadio: oltre 10mila spettatori all'Ardenza

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Livorno si è fermata per l'ultimo saluto a Igor Protti, morto il 19 giugno a 58 anni. Nel giorno del lutto cittadino proclamato dal sindaco Luca Salvetti, il feretro dello storico bomber amaranto è arrivato allo stadio Armando Picchi intorno alle 18. Nonostante il caldo, i settori aperti al pubblico sono pieni: tifosi, amici e istituzioni si sono riuniti per rendere omaggio a una leggenda.

Lutto cittadino e stadio pieno

Il feretro di Igor Protti è arrivato allo stadio Armando Picchi da Cecina, dove era stata allestita la camera ardente. A Livorno, nel giorno del lutto cittadino proclamato dal sindaco Luca Salvetti, oltre diecimila tifosi hanno riempito i settori aperti al pubblico per l'ultimo saluto all'ex attaccante amaranto, morto il 19 giugno a 58 anni dopo una lunga malattia. La bara ha sfilato sotto la curva e poi ha proseguito il giro di campo verso la tribuna d'onore. Presenti anche la famiglia, amici e istituzioni. Domani, domenica 21 giugno, la salma sarà a Rimini.