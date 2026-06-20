Mondiale, gruppo E: le formazioni ufficiali di Germania-Costa d'Avorio
Germania e Costa d'Avorio si affrontano nella seconda giornata del Girone E. Entrambe le nazionali arrivano alla sfida, in programma alle 22:00 (ora italiana) a Toronto, dopo una vittoria all'esordio dei Mondiali 2026. La squadra di Nagelsmann ha ottenuto una netto successo contro Curaçao, con un 7-1 finale. La nazionale africana, invece, ha strappato tre punti importantissimi contro l'Ecuador grazie alla rete di Traore al 90'. La Costa d'Avorio è riuscita a battere i sudamericani mettendo fine a una striscia di 19 partite senza sconfiite.
GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, N. Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. Ct: Nagelsmann
COSTA D'AVORIO (4-3-3): Y. Fofana; Kossounou, Singo, Agbadou, Konan; Kessié, Sangare, Oulai; Y.Diomande, Bonny, Diallo. Ct: Faé
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