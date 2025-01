THIAGO MOTTA, Danilo out per il bene di tutti, anche il suo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Danilo non fa più parte della Juventus. Dopo l'esclusione dai convocati per la Supercoppa in corso a Ryad, a spiegarlo è stato lo stesso allenatore bianconero Thiago Motta, che ai microfoni di Sportmediaset ha spiegato: "Siamo stati chiari, è una decisione presa per il bene di tutti, compreso il suo". Sulla stagione ha aggiunto: "La nostra Juve in questo momento è concentrata in questa competizione, in cui domani affronteremo una grande squadra con grandi giocatori, un allenatore appena arrivato, un club abituato a queste competizioni e speriamo di poter fare bene per poter passare e andare in finale.

Possiamo immaginare una Juve aggressiva domani con tanti giocatori d'attacco?

"Abbiamo sempre cercato di affrontare le gare con l'aggressività giusta, con l'equilibrio. Domani con grande rispetto per l'avversario affronteremo la partita per vincere":