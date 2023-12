TGR TOSCANA, Stadio: incontro Barone-Barnini

FirenzeViola.it

La notizia di oggi sullo stadio Franchi è che sono arrivate due offerte per la gara per il restyling. La TGR Rai Toscana approfondisce l'argomento visto che la Fiorentina vuole sapere dove andrà a giocare durante la chiusura del Franchi appunto per i lavori, annunciando un incontro, fissato per domani, tra il dg Joe Barone e la sindaca di Empoli Barnini per l'utilizzo del Castellani. Difficile invece l'utilizzo del Padovani.