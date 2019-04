Escluso, almeno per il momento, il passaggio in Italia o Francia, il futuro di Carlos Tevez (28) da qui alla fine stagione è diviso fra la permanenza al Manchester City, dove rischierebbe sei mesi di stop che potrebbero risultare devastanti per la sua condizione fisica, ed un trasferimento in una delle poche nazioni ove il mercato è ancora aperto. In questo secondo scenario, due ipotesi prendono quota: da un lato, quella già tanto discussa di recente, ossia l'Anzhi; dall'altro, torna di moda la suggestiva idea di un ritorno al Corinthians, con la cui maglia l'Apache ha già giocato nelle stagioni 2005 e 2006.