TERRACCIANO, Dobbiamo lottare ancora. Servirà...

Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina, ha parlato al termine del primo tempo ai mirofoni di Sky. Queste le sue dichiarazioni: "Serve grinta, è questo che chiedeva ai suoi compagni? Sicuramente perché per affrontare squadre come l'Inter devi mettere qualcosa in più dal punto di vista caratteriale. Speriamo di riuscire ad iniziare bene il secondo tempo e metterli in difficoltà. Come atteggiamento dobbiamo continuare a lottare ed essere un po' più incisivi nelle ripartenze".