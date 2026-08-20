Ricordate Sutalo? Alla fine sbarcherà in Serie A, ma alla Lazio

vedi letture

Alla fine Josip Sutalo sbarcherà in Serie A. Trattato in passato anche da Pradè per portarlo alla Fiorentina, alla fine è la Lazio che sta per accogliere il rinforzo per la propria difesa.

Secondo quanto riporta TMW, è chiusa la trattativa tra Lazio e Ajax per il difensore croato di 26 anni, per quello che sarà un trasferimento sulla base di un prestito, oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato invece a 7,5 milioni di euro. Quest'oggi però Sutalo dovrebbe prendere parte alla sfida d'andata per il playoff di Conference League, che vede i Lancieri di Amsterdam opposti agli svizzeri del Sion. Il croato classe 2000 è stato convocato, ma già dalla giornata di domani dovrebbe essere a Roma, per sostenere le visite mediche con la Lazio e firmare il contratto.