Ricordate Sutalo? Alla fine sbarcherà in Serie A, ma alla Lazio

Ricordate Sutalo? Alla fine sbarcherà in Serie A, ma alla LazioFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:00News
di Redazione FV

Alla fine Josip Sutalo sbarcherà in Serie A. Trattato in passato anche da Pradè per portarlo alla Fiorentina, alla fine è la Lazio che sta per accogliere il rinforzo per la propria difesa.

Secondo quanto riporta TMW, è chiusa la trattativa tra Lazio e Ajax per il difensore croato di 26 anni, per quello che sarà un trasferimento sulla base di un prestito, oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato invece a 7,5 milioni di euro. Quest'oggi però Sutalo dovrebbe prendere parte alla sfida d'andata per il playoff di Conference League, che vede i Lancieri di Amsterdam opposti agli svizzeri del Sion. Il croato classe 2000 è stato convocato, ma già dalla giornata di domani dovrebbe essere a Roma, per sostenere le visite mediche con la Lazio e firmare il contratto.