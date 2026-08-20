Roma, è già Mora-show: il portoghese punta la Fiorentina da titolare

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Il primo allenamento di Rodrigo Mora alla Roma è stato già uno show, sottolinea stamani il Corriere dello Sport: dribbling, accelerazioni, visione di gioco, contrasti e rincorse. Il numero 86 approdato alla corte di Gian Piero Gasperini non si è risparmiato ponendosi l’obiettivo di debuttare da titolare già lunedì sera contro la Fiorentina. L’Olimpico lo ha già conosciuto ai tempi del Porto: era il 20 febbraio 2025, lui subentrò al minuto 65 in una partita che i giallorossi vinsero 3-2, qualificandosi agli ottavi di Europa League grazie a una doppietta di Dybala, idolo di Mora che prova a seguirne le orme.