Domani la conferenza stampa di Pellegrino: ecco l'orario
La Fiorentina si prepara a presentare ufficialmente Mateo Pellegrino. Il nuovo arrivato sarà protagonista della conferenza stampa in programma domani, venerdì 21 agosto, al Viola Park.
A comunicare l’appuntamento è stata direttamente la società viola attraverso una nota ufficiale: “ACF Fiorentina informa che domani, venerdì 21 agosto, alle ore 14:00, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Pellegrino”.
L’appuntamento con i media rappresenterà dunque la prima occasione per ascoltare le parole del giocatore dopo il suo approdo in maglia viola. Pellegrino potrà raccontare le proprie sensazioni, gli obiettivi personali e le aspettative per la nuova avventura in maglia viola. Firenzeviola seguirà la conferenza stampa con tutti gli aggiornamenti e le dichiarazioni di Pellegrino, per raccontare ai tifosi le prime parole del nuovo volto della squadra viola.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati