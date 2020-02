TEOTINO, Vlahovic può diventare una punta top

Il giornalista ed ex responsabile della comunicazione della Fiorentina Gianfranco Teotino ha parlato della coppia d'attaccanti della squadra di Beppe Iachini. "Vlahovic per me è un giocatore di grandissima qualità, può diventare un attaccante di prima categoria. Chiesa lo vedo più come esterno ma anche ieri, a prescindere dalla posizione in campo, ha dimostrato di che pasta è fatto".