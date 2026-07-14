Dalla Spagna, il Siviglia rifiuta l'offerta dal Nottingham per Oso: attesa una nuova offensiva viola

vedi letture

Il mercato attorno a Oso continua a entrare nel vivo. Il terzino spagnolo, con origini argentine, è finito nel mirino non solo della Fiorentina, ma anche di diversi club di Premier League, e il Siviglia sembra deciso a non fare sconti per lasciarlo partire. Secondo quanto riportato dall'emittente andalusa Canal Sur Radio, il Nottingham Forest avrebbe presentato un'offerta da 6 milioni di euro per il difensore, proposta che il club spagnolo ha però respinto, ritenendola insufficiente.

La Fiorentina osserva con attenzione gli sviluppi della situazione. I viola sono infatti alla ricerca di un rinforzo per la fascia e Oso rappresenta uno dei profili seguiti dalla dirigenza. Dopo il rifiuto dell'offerta inglese, il club gigliato, sempre secondo Canal Sur Radio, starebbe preparando la propria mossa per provare ad avviare una trattativa con il Siviglia e anticipare la concorrenza.