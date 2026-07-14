Norton-Cuffy lontano dalla Serie A? Sul terzino del Genoa torna avanti l'Everton
Il nome di Brooke Norton-Cuffy continua a essere al centro delle voci di mercato. L'esterno inglese classe 2004 del Genoa, protagonista di una stagione positiva in rossoblù, ha attirato l'attenzione di diversi club sia in Italia che all'estero. Secondo quanto riportato dall'edizione genovese de La Repubblica, l'Everton è tornato a seguire con interesse il 22enne, dopo un primo sondaggio effettuato già durante la sessione invernale di mercato. Il Genoa, dal canto suo, valuta il cartellino del giocatore intorno ai 20 milioni di euro.
Una richiesta importante che non sembra aver scoraggiato le società di Serie A che nelle ultime settimane sono state accostate al laterale inglese. Tra queste figurano Napoli, Fiorentina e anche l'Inter, ancora alla ricerca di un rinforzo sulla fascia dopo il mancato arrivo di due dei profili individuati come possibili eredi di Denzel Dumfries.
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