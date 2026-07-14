Malagò: "Può essere che settimana prossima arriveremo al nome del nuovo CT azzurro"

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Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, a margine della riunione della Giunta del CONI, ha aperto alla possibilità che il nome del nuovo commissario tecnico della Nazionale venga annunciato già nella prossima settimana. Queste le sue dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb.com: “Da oggi pomeriggio si andrà verso la definizione di una short list per individuare un profilo. Non ho avuto il tempo di farlo prima, ma stiamo lavorando in questo senso. Dobbiamo anche organizzare degli incontri in video con Maldini e Leonardo”.

Alla domanda sulla possibilità di chiudere la scelta del nuovo ct entro la prossima settimana, il numero uno federale non ha escluso questa eventualità: “Non mi sento di escluderlo. Mi devo però fermare sui nomi: se dico sì sbaglio, se dico no sbaglio”. Malagò ha poi parlato dei prossimi appuntamenti con Paolo Maldini e Leonardo: “Forse li incontrerò domani a Milano, dove andrò anche per altri impegni. La prossima settimana ci sarà poi l’assemblea della Lega, dove inizialmente era previsto che andassi solo io, mentre ci saranno anche Paolo e Leonardo”.