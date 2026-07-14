Fiorentina, il Pescara mette nel mirino Balbo: da capire le intenzioni del club viola
Tra le possibili operazioni in uscita della Fiorentina spunta anche il nome di Luis Balbo. Il giovane laterale sinistro venezuelano, classe 2006, è infatti seguito dal Pescara, che sta lavorando per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, il club abruzzese avrebbe inserito Balbo tra i principali obiettivi per la corsia mancina, ruolo rimasto scoperto dopo la retrocessione in Serie C. La società biancazzurra ritiene il difensore viola un profilo adatto per caratteristiche e prospettive.
Dal canto suo, resta da vedere se la Fiorentina aprirà all'ipotesi di una cessione del giocatore. Un trasferimento a titolo temporaneo non è da escludere, soprattutto se dovesse garantire al classe 2006 maggiore spazio e continuità in campo. Per il momento il Pescara resta alla finestra, in attesa di capire se si apriranno margini per avviare la trattativa.
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