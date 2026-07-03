Mondiali, rischio fulmini su Argentina-Capoverde. Maltempo anche per Inghilterra- Messico
Il rischio maltempo incombe sui Mondiali americani. Tra qualche ora, a mezzanotte italiana, a Miami, all'Hard Rock Stadium, è prevista Argentina-Capo Verde ma in vista della partita c'è appunto apprensione per il maltempo. A preoccupare maggiormente gli organizzatori non è tanto la pioggia quanto l'eventuale presenza di fulmini. In caso di attività elettrica nelle vicinanze dell'impianto, infatti, il protocollo di sicurezza potrebbe imporre un rinvio del calcio d'inizio o una sospensione temporanea della partita fino al miglioramento delle condizioni meteo.
Ma c'è attenzione anche per la prossima partita dall'Inghilterra contro il Messico, valida per gli ottavi. Secondo indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra e riportate da Tuttomercatoweb, nelle prossime ore sono attesi forti temporali sull'area di Città del Messico proprio nella fascia oraria prevista per il calcio d'inizio. Per questo motivo FIFA e Football Association stanno valutando la possibilità di modificare l'orario della partita.
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