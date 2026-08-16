Social Lorenzo Baglioni: "Speravo di scrivere anche la canzone del Centenario"

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Il cantautore e comico fiorentino di fede viola, Lorenzo Baglioni, per l'anniversario dei 90 anni della Fiorentina aveva scritto e la canzone appunto dei 90 anni viola, cantata il giorno della festa allo stadio, molto ascoltata così come il video. Il cantautore si aspettava così che gli venisse commissionata anche la canzone per il Centenario, come ammette sui social, ricapitolando come era andata e come stanno le cose ora: "Ecco, 2016. L'Acf mi chiede di scrivere l'inno per i 90 anni viola. E' una delle emozioni più grandi della mia vita: poter scrivere l'inno della mia squadra. Alla festa dei 90 anni viene mandata allo stadio mentre io sono in mezzo al campo. Il video nei vari caricamneti ottinene oltre 10 milioni di viisualizzazioni ed è a tutt'oggi il visdeo più visto sul canale ufficiale della Fiorentina".

"Bene ma non benissimo - prosegue Baglioni - perché io sono un romantico. E pensavo, speravo, che la Fiorentina mi chiedesse di scrivere l'inno per i 100 anni. Vabbè, ma mancano ancora due settimane, circa. E come c'è scritto sul campo del Roland Garros 'Victory belongs to the most tenacius'. E quindi io ci spero ancora". Poi chiude con un invito ai followers: "E voi vorreste la canzone dei 100 anni? Taggate tutti l'Acf Fiorentina".