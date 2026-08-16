Il Fulham su Bellanova ma l'Atalanta di Sarri fa muro

Il Fulham su Bellanova ma l'Atalanta di Sarri fa muroFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:00News
di Redazione FV

Nelle ultime ore si è registrato il forte interessamento del Fulham per Raoul Bellanova, terzino dell'Atalanta e della Nazionale. Il club inglese secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano avrebbe recapitato agli uomini della Dea una proposta scritta ma al momento, secondo gazzetta.it, l’Atalanta ha ritenuto Bellanova non in vendita. Il terzino classe 2000 ha giocato parecchio nel precampionato con Sarri e l’idea è quello di tenerlo in rosa.