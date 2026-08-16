Suzuki, niente PSG e Juve: accordo Parma-Aston Villa per 35 milioni
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La novità di Ferragosto è che il portiere giapponese del Parma Zion Suzuki non andrà al PSG con la trattativa con i ducali che si è interrotta. Niente Parigi dunque e niente Juventus che poteva poi prenderlo in prestito dal Psg appunto. Il Parma invece ha raggiunto l'accordo con l'Aston Villa per il trasferimento del portiere, con il club inglese che verserà 35 milioni di euro, bonus compresi, nelle casse dei ducali. Il portiere aveva già espresso la sua preferenza per la Premier. Lo riporta The Atlethic.
Un'operazione che libera anche Dibu Martinez che la Juventus sta cercando di prendere, versando all'Aston Villa, a fronte di una richiesta di 10 milioni, 7 più bonus.
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Tommaso LoretoBuona la prima, ma qualsiasi giudizio è prematuro. Grosso conferma l’alternanza Fagioli-Ouali e attende notizie sugli esterni. Dall’incertezza su Fagioli al precampionato di Gud, tutto può ancora succedere.
Luca CalamaiCon il vero Kean siamo da primi cinque. Mi piacerebbe Soulè come colpo sugli esterni. Spero di vedere Oulai e Fagioli insieme contro il Benevento. Paratici organizzi un incontro tra Giuseppe Commisso e Antognoni
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