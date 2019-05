TAROZZI, Bologna in vantaggio per la condizione

Il doppio ex di Fiorentina e Bologna, e attuale vice allenatore del Sassuolo Andrea Tarozzi, è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana per parlare della sfida prvista per il tardo pomeriggio di oggi: "Dopo un inizio titubante, il Bologna ha ritrovato l'assetto giusto anche grazie al cambio di allenatore. I rossoblu hanno il vantaggio della condizione psico-fisica acquisita dopo la gara contro l'Inter. Nel calcio però non c'è niente di scontato, anche perchè mi aspetto un certo senso di rivalsa da parte della Fiorentina. Entrambe le squadre hanno due tecnici che stimo molto, con due rose a disposizione di grande qualità. Credo che sarà una partita aperta a tutti i risultati".