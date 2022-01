TACCHINARDI, DV9 l'unico che può cambiare la Juve

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, analizzando così la situazione in casa Juventus: "Sono convinto che Vlahovic alzerebbe il livello di questa squadra. E' negli ultimi 30 metri che trova difficoltà. A questa squadra manca un giocatore che fa a sportellate, che ti fa salire, che è in area quando arrivano i cross. Non so se sposti come fece all'epoca Davids nel nostro centrocampo, ma Vlahovic è l'unico che può cambiare una squadra che davanti fa fatica".