Svolta nei lavori per il Franchi: la Fiorentina ha presentato il project financing

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Svolta nei lavori per la riqualificazione dello Stadio Franchi di Firenze: la Fiorentina ha presentato il project financing

C'è una vera e propria svolta per quanto riguarda i lavori di riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. La Fiorentina infatti, ha presentato a Palazzo Vecchio la sua proposta di project financing relativo al secondo lotto dei lavori. Negli ultimi giorni è stata già avviata la conferenza dei servizi che ora avrà 60 giorni di tempo per analizzare tutti i documenti e presentare alla giunta il responso sull'interesse pubblico presentato dal club di proprietà della famiglia Commisso.

Il Comune pronto a rassicurare la Figc

Le tempestiche supereranno il termine ultimo per la candidatura cittadina ad ospitare alcune partite di Euro32, ma non ci sono problemi in tal senso perché a breve il Comune ha già in programma di presentare una delibera che metterà nero su bianco che la copertura economica per il secondo lotto dei lavori è garantita. Un documento che servirà al Comune per rassicurare la FIGC: nel caso in cui non ci fossero i presupporti per dichiarare l'interesse pubblico della proposta della Fiorentina, sarà Palazzo Vecchio a coprire i 55 milioni di euro mancanti per la copertura della seconda parte dei lavori. Un passaggio tecnico fondamentale per la candidatura legata all'Europeo. A riportarlo è il sito de La Nazione.