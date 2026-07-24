Non solo Juventus e Fiorentina: su Pellegrino c'è un altro club di Serie A

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Il futuro di Mateo Pellegrino resta uno dei temi da monitorare sul mercato degli attaccanti. La Fiorentina continua infatti a tenere sotto osservazione il centravanti argentino del Parma, individuato come possibile soluzione per il reparto offensivo nel caso in cui dovessero cambiare gli equilibri legati a Moise Kean.

Nelle ultime ore, però, anche la Juventus ha rialzato l'attenzione sul classe 2003 argentino. I bianconeri, secondo quanto riportato da Tuttosport, al momento hanno però altre priorità: il primo obiettivo resta Randal Kolo Muani e soltanto dopo aver definito la situazione dell'attaccante francese la dirigenza juventina potrebbe decidere se accelerare per un'altra punta. Il recente incontro tra Juventus e Parma ha comunque riportato Pellegrino tra i nomi più discussi del mercato. La formula valutata dai bianconeri sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto, ipotesi già presa in considerazione nelle scorse settimane. Il rallentamento della Juventus ha però lasciato spazio alle altre pretendenti: oltre alla Fiorentina, anche la Roma ha mostrato interesse per il centravanti del Parma, mantenendo vivi i contatti in attesa di sviluppi.