Ruggeri resta all'Atletico: Simeone dice no alla corte delle big di Premier

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Il futuro di Matteo Ruggeri, almeno per il momento, sembra essere ancora legato all'Atletico Madrid. Nonostante i diversi interessamenti arrivati nelle ultime settimane da club italiani e inglesi, con offerte anche superiori ai 20 milioni di euro spesi un anno fa per acquistarlo, la volontà di Diego Simeone sarebbe quella di puntare ancora sul terzino bergamasco per almeno un'altra stagione. Lo scrive Tuttomercatoweb.com.

Le voci su una possibile partenza erano nate soprattutto dopo l'arrivo di Alejandro Grimaldo, destinato a giocare sulla corsia sinistra e potenziale concorrente di Ruggeri. La Fiorentina aveva effettuato un tentativo concreto, mentre anche Milan e Juventus avevano raccolto informazioni. Tra le interessate pure l'Inter, che però prenderebbe in considerazione l'operazione solo in caso di partenza di Carlos Augusto. Sul fronte estero, Ruggeri piace da tempo anche al Liverpool, che lo segue da un paio d'anni, e al Tottenham, che lo aveva valutato senza però riuscire a ottenere il via libera.