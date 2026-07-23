Nazionale, Maldini spazza via i dubbi: "Per Guardiola i soldi non contano"

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Paolo Maldini interviene per fare chiarezza sulle indiscrezioni che nelle ultime ore hanno accostato Pep Guardiola alla panchina della Nazionale italiana. All'uscita dalla sede della Lega Serie A, dove la FIGC ha presentato ai club del massimo campionato il nuovo corso federale, il direttore tecnico azzurro ha risposto alle domande riguardanti le presunte richieste economiche del tecnico catalano.

Secondo le ricostruzioni circolate, Guardiola avrebbe chiesto un ingaggio di circa 20 milioni di euro per diventare il nuovo commissario tecnico dell'Italia. Un'ipotesi che Maldini ha però respinto con decisione: «Per Pep, l'aspetto economico non è in alcun modo rilevante».

Le dichiarazioni del dirigente federale ridimensionano quindi l'idea che il nodo principale dell'eventuale trattativa sia rappresentato dallo stipendio dell'ex allenatore del Manchester City. Pur senza entrare nei dettagli di un possibile contatto, Maldini ha escluso che Guardiola abbia avanzato richieste di quella portata o che il tema dell'ingaggio costituisca un fattore decisivo. Il nome del tecnico spagnolo resta comunque il più affascinante tra quelli accostati alla panchina azzurra: un suo eventuale arrivo segnerebbe una svolta storica per la FIGC, anche perché si tratterebbe di affidare la Nazionale a un commissario tecnico straniero.