Manca l'intesa tra il Catanzaro e il Napoli per Favasuli: la Fiorentina attende interessata
FirenzeViola.it
Favasuli può andare il Napoli ma manca l'accordo col Catanzaro: la Fiorentina attende di incassare la propria percentuale
Costantino Favasuli, esterno del Catanzaro su cui la Fiorentina mantiene una percentuale importante sulla futura rivendita resta uno degli obiettivi di mercato principali del Napoli di Allegri.
Al momento però non è stata ancora trovata l'intesa per il suo passaggio in azzurro, con i viola spettatori interessati che inizialmente sembravano pronti a riportarlo a Firenze salvo poi mollare il giocatore con l'intento di incassare una cifra dal suo passaggio dal club calabrese allo stesso Napoli. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.
Pubblicità
News
Kean e gli altri: in Inghilterra più di una chance per chi si trova a metà strada tra mercato e rilanciodi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Kean e gli altri: in Inghilterra più di una chance per chi si trova a metà strada tra mercato e rilancio
Copertina
La Fiorentina presenta il project financing per il Franchi. Il Comune: "Via alla conferenza dei servizi"
Stefano PrizioNessuna barricata per Kean da una città che vide andarsene Baggio, Batistuta e Rui Costa
Lorenzo Di BenedettoKean e il futuro, c'è aria di addio: pro e contro della probabile cessione del centravanti. Lucca nel mirino, ma non sarebbe lui il sostituto. Esterni d'attacco: Soule in lista, i primi contatti con il suo entourage ci sono già stati
Angelo GiorgettiNiente ruffianate, il club si è guadagnato la fiducia: big in partenza e nessuno li rimpiangerà. Devono essere rimosse le scorie di un’annata ignobile. Quella bugia su Oulai e un dubbio sul ruolo di Fagioli: serve un regista così?
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com