Manca l'intesa tra il Catanzaro e il Napoli per Favasuli: la Fiorentina attende interessata

Manca l'intesa tra il Catanzaro e il Napoli per Favasuli: la Fiorentina attende interessataFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:46News
di Redazione FV
Favasuli può andare il Napoli ma manca l'accordo col Catanzaro: la Fiorentina attende di incassare la propria percentuale

Costantino Favasuli, esterno del Catanzaro su cui la Fiorentina mantiene una percentuale importante sulla futura rivendita resta uno degli obiettivi di mercato principali del Napoli di Allegri. 

Al momento però non è stata ancora trovata l'intesa per il suo passaggio in azzurro, con i viola spettatori interessati che inizialmente sembravano pronti a riportarlo a Firenze salvo poi mollare il giocatore con l'intento di incassare una cifra dal suo passaggio dal club calabrese allo stesso Napoli. A riportarlo è Il Corriere dello Sport. 