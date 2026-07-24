Juventus, tutto su Kessie: ma restano due ostacoli da superare
La Juventus continua a muoversi sul mercato per rinforzare il centrocampo e il nome in cima alla lista resta quello di Franck Kessie. I contatti con l'entourage del centrocampista ivoriano proseguono ormai da settimane, ma prima di provare a chiudere l'operazione i bianconeri dovranno fare i conti con alcuni nodi da sciogliere.
Il principale riguarda l'ingaggio: dopo una prima proposta da 3,5 milioni di euro a stagione respinta dal giocatore, la Juventus sarebbe disposta a salire fino a 4,5 milioni, con l'aggiunta di un bonus alla firma. La distanza tra le parti, però, rimane ancora da colmare. Un altro passaggio fondamentale sarà rappresentato dalle cessioni. Prima di affondare per Kessie, infatti, il club dovrà alleggerire il reparto di centrocampo per liberare spazio in rosa e risorse economiche. Lo scrive Tuttomercatoweb.com.
Nel frattempo aumenta la concorrenza: sul centrocampista c'è anche la Roma, pronta a intervenire in caso di partenza di Manu Koné, mentre restano alla finestra alcuni club sauditi. Per questo motivo la Juventus valuta anche alternative, tra cui André del Corinthians, seguito pure dal Fenerbahce e valutato circa 18 milioni di euro più 4 di bonus.
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