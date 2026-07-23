Manna su Lucca: "Piccoli aveva fatto peggio di lui ma è stato pagato poco meno"

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Il direttore sportivo azzurro difende Lucca citando anche Piccoli nel corso della conferenza stampa dal ritiro del Napoli

Giovanni Manna, nella lunga conferenza stampa di oggi nel corso del ritiro del Napoli ha parlato di Lorenzo Lucca, attaccante finito nel mirino di diversi club italiani tra cui la Fiorentina, citando anche l'acquisto da parte dei viola di Roberto Piccoli: "Lorenzo tecnicamente per me ha tante cose, calcia con entrambi i piedi, è veloce, è forte di testa, poi sicuramente ci sono degli aspetti che lui deve migliorare e lo sa. Non è che raccontiamo... lo sappiamo - Le parole del ds del Napoli riportate da TMW - Lo step deve farlo lui, siamo pronti ad aiutarlo, è un investimento importante, ha fatto 14 gol all'Udinese, era stato preso Piccoli per una cifra poco inferiore che aveva fatto peggio di lui.

Abbiamo pagato forse qualcosa in più, ma è un calciatore che in Italia aveva determinato ed era il vice Kean in nazionale, sta a lui dimostrare di valere la maglia del Napoli. Alcuni a volte vanno accompagnati, non è una macchina che giri la chiave, ad alcuni non va bene come con Hojlund e McTominay, ma sono profili diversi, un 2003 venduto a 75mln di euro due anni fa. Il ragazzo va lasciato tranquillo, poi il mercato è strano e può succedere di tutto, lo sappiamo, ieri non ha fatto una cattiva partita e purtroppo s'è fatto male, starà fuori un paio di settimane e bisognerà avere un po' di pazienza e lui sapere che c'è fiducia in lui".