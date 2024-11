SUCIC, Il classe 2003 nel mirino di Dortmund e Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Petar Sucic nel mirino di Borussia Dortmund e Fiorentina. Lo scrive Sky Sport: dopo il club gigliato, anche la società tedesca s'è mossa per il centrocampista classe 2003 della Dinamo Zagabria che in estate fu cercato dal Como e oggi - si legge - ha una valutazione di calciomercato piuttosto elevata. Nella scorsa stagione Sucic ha giocato 42 partite, di cui 25 nel campionato croato, 6 in Coppa di Croazia, segnando un gol per competizione, 7 in Conference League, una nei preliminari di Europa League e 3 nei preliminari di Champions League.

Pur essendo un classe 2003 e quindi relativamente giovane, si è già laureato campione di Croazia e campione di Bosnia ed Erzegovina, vincendo anche una Coppa di Bosnia ed Erzegovina, una Coppa di Croazia e una Supercoppa Croata. Quest'anno è a quota 17 presenze, con tre gol realizzati di cui due in Champions League.