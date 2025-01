STORGATO, Viola ha alti e bassi, ma può battere chiunque

FirenzeViola.it

Massimo Storgato, ex difensore di Lazio e Juventus, intervenuto nel corso del TMW News - trasmissione a cura di Tuttomercatoweb.com - ha detto la sua in merito alla vittoria della Fiorentina contro i biancocelesti, ieri sera all'Olimpico: "Credo che la Lazio stia pagando un inizio di stagione scoppiettante. Qualche pausa si può avere, la Fiorentina tra l'altro è una squadra che gioca bene, ha alti e bassi ma se è in giornata può vincere contro chiunque. Forse però alla fine il pari era più giusto.

E' chiaro che per i viola nel percorso qualche problema ci può stare ma all'inizio la Fiorentina era la sorpresa come la Lazio, correva, era aggressiva e aveva fatto risultati meritati. Anche in questo caso una pausa ci può stare".