SPINAZZOLA, Ho pensato di non riuscire a rientrare

Leonardo Spinazzola è tornato. E' sceso in campo al Franchi contro la Fiorentina: "Ci ho pensato tanto ma prima ho pensato ad allenarmi coi compagni, non più da solo. E' stato bello, è bello tornare anche oggi. Sono felice, peccato per il risultato - dice l'esterno della Roma a Rai Sport - . Ho pensato di non riuscire a rientrare: nei primi 3-4 mesi pensavo di mangiarmi l'infortunio, poi mi ha mangiato lui lentamente. Ora sono qui, felice". Che Roma hai visto e che allenatore è Mourinho per te? "Una Roma che lotta, che vuole vincere, che sa giocare di squadra, che sa attendere, quando giocare. E' una Roma molto forte, ora siamo al più bello".