SPEZIA-NAPOLI, Gravina: "Indegno: risposta forte"

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, CODA PER AQUILANI: MA LE IDEE E IL CONTRATTO... Un incontro con la Fiorentina per definire meglio il futuro. E' quello che, a fine stagione, vedrà protagonista Vincenzo Italiano ma allo stesso tempo anche Alberto Aquilani. L'allenatore della Primavera, reduce da quattro trofei vinti in appena due anni con... Un incontro con la Fiorentina per definire meglio il futuro. E' quello che, a fine stagione, vedrà protagonista Vincenzo Italiano ma allo stesso tempo anche Alberto Aquilani. L'allenatore della Primavera, reduce da quattro trofei vinti in appena due anni con... NOTIZIE DI FV GIOVANILI, QUARTI FINALE: U15 SBANCA TORINO, U16... L'Under 15 della Fiorentina, allenata da Magera, ha vinto a Torino nell’andata dei quarti di finale del relativo campionato per 3-2, Mattatore della partita Bonanno con una tripletta grazie ai gol al 15′, al 31′ su rigore e 4’ della ripresa. I... L'Under 15 della Fiorentina, allenata da Magera, ha vinto a Torino nell’andata dei quarti di finale del relativo campionato per 3-2, Mattatore della partita Bonanno con una tripletta grazie ai gol al 15′, al 31′ su rigore e 4’ della ripresa. I... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 22 maggio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi