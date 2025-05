Spesa per ogni punto in Serie A in base al monte ingaggi, Fiorentina 11°. Monza 1°

vedi letture

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica delle formazioni di Serie A che, sulla base del monte ingaggi, hanno speso di più per ogni punto guadagnato. In questa speciale graduatoria, che ovviamente premia le squadre più in basso, la Fiorentina si trova all'undicesimo posto con 59 punti conquistati e un monte ingaggi di 58,2 milioni. Una media per punto pari a 0,99 milioni di Euro.

Primo in questa speciale graduatoria è il Monza con 2,49 milioni di Euro spesi per ognuno dei 15 punti conquistati. Dall'altra parte della classifica invece c'è il Bologna. I felsinei, con un monte ingaggi totale di 37,6 milioni e 62 punti, sono la squadra che ha speso meno (0,61 milioni) per ogni punto ottenuto in Serie A. Davanti ai rossoblu c'è l'Udinese con 0,62 milioni per punto. Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica completa: