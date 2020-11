SPERANZA, Mesi di resistenza, ma vediamo la luce

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato della situazione attuale e del passaggio a zona rossa di alcune regioni al TG1: "Dobbiamo cercare di portare il dato rt sotto l'1%. E' in diminuizione ma non basta. Con il passaggio di alcune regione alle zone rossi e arancioni stiamo cercando di apportare misure più stringenti in quei territori in cui è più necessario. Non sono pagelle sulle Regioni, abbiamo ancora bisogno di misure significative per piegare la curva. Siamo consapevoli che ogni volta che si firma un'ordinanza si mettono in campo dei sacrifici che noi chiediamo ai cittadini. Ma questi sacrifici sono indispensabili. Senza questa sacrifici ci saranno più morti, il numero dei contagiati crescerà e le nostre strutture ospedaliere non saranno efficienti. Saranno mesi non facili, ma vediamo la luce in fondo al tunnel. Nel giro di qualche mese saremo in grado di programmare un'uscita da questa emergenza. Questi di adesso sono mesi di resistenza".