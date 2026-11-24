La Coppa Italia cambia volto? Idea 56 squadre e big in campo dai sedicesimi

La Coppa Italia può passare a 56 squadre dalla stagione 2027/28. Il bando della Lega Serie A per i diritti tv di Coppa Italia e Supercoppa del triennio 2027-2030 propone due formule. La prima ricalca quella attuale, con 40 squadre nel tabellone e quattro al preliminare. La seconda apre a 16 rappresentanti della Serie C. A orientare la scelta saranno le offerte delle emittenti, con Mediaset in pole.

Il tabellone allargato comprenderebbe 20 squadre di A, 20 di B e 16 di C, tra cui le quattro retrocesse dalla cadetteria. Le 24 vincitrici del primo turno raggiungerebbero ai sedicesimi le prime otto del precedente campionato di Serie A, che oggi entrano agli ottavi. Alle teste di serie servirebbero comunque cinque partite per alzare il trofeo, con le semifinali in gara unica. Il fattore campo potrebbe essere sorteggiato. Il bando dà precedenza alle seconde squadre dei club di A, qualunque sia la categoria in cui militano. Una clausola che potrebbe creare attriti con la Lega Pro, favorevole all’allargamento. Prima e seconda squadra dello stesso club potrebbero incrociarsi solo in finale. Con entrambe le formule, l’ultimo atto potrebbe giocarsi anche all’estero.