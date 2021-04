SPALLUTO, Felici del doppio vantaggio. 2°T...

L'attaccante della Fiornetina Primavera, Samuele Spalluto, ha parlato al 45' della finale di Coppa Italia tra i viola e la Lazio. Queste le sue dichiarazioni dopo la doppietta: "Da tempo avevamo preparato questa partita così. Per portare a casa il trofeo, nel secondo tempo dovremo entrare in campo più forti che nel primo, ma siamo contenti del doppio vantaggio. Come chiuderla? Fare meglio del primo tempo".