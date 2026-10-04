"In Fiesole Pem Pem Pem con la trombetta". Spalletti e gli anni da tifoso viola

Luciano Spalletti torna anche sul suo passato e non dimentica le sue origini, sia come allenatore che come tifoso. L'allenatore della Juventus, nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, è tornato sui suoi inizi da tecnico e ha menzionato anche il periodo con la maglia viola: "Ho fatto il settore giovanile delle case popolari e i vivai di Serie A, come quello della Fiorentina: il mio è stato un tour dell’anima. Perdevo sempre con l’Avane, vincevo sempre con la Fiorentina. Ma mi piaceva di più perdere: mi tirava fuori qualcosa. Ho fatto la Promozione con la Volterrana, l’Interregionale col Cuoiopelli. Poi l’Eccellenza, la C2 a Chiavari e Viareggio e la C1 a Spezia ed Empoli. Ma quando ho consumato tutte le tappe la Fiorentina mi ha mandato via e per un momento ho smesso di giocare, il dolore era troppo grande. Così ho persino fatto il campionato amatoriale, per un anno, la sera con gli amici. Botte e schianti in campo, pizza e birra dopo".

Spazio poi alla sua vita in Curva. Spalletti ha raccontato spesso di frequentare il Franchi in età adolescenziale e al quotidiano torinese ha risposto anche alla domanda: "Andava spesso a vedere la Fiorentina da ragazzo?". La risposta del tecnico di Certaldo: "Sempre. In Curva Fiesole Pem, Pem, Pem, avevo la trombetta in mano. Guardavo Desolati, De Sisti, Speggiorin e Giancarlo (Antognoni, ndr), gli idoli della mia adolescenza".