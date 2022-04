SPALLETTI, Sconfitta che pesa. ACF non ha rubato

Un Luciano Spalletti evidentemente deluso ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro la Fiorentina: "Questa sconfitta ci costa molto e per certi versi non la meritavamo. La Fiorentina non ha rubato niente perché ha fatto la partita nella maniera giusta, però dopo il pareggio eravamo dentro la partita e poi c'è stato un fallo su Mario Rui mi pare di Gonzalez, e ci abbiamo preso il secondo gol. Anche il terzo gol l'abbiamo preso perdendo male un pallone. Abbiamo un po' di colpe per come abbiamo gestito i momenti difficili della partita. Ma mi dispiace perché c'era un grande pubblico e avevamo affrontato molto bene la settimana".

I lanci lunghi per Osimhen?

"La Fiorentina fa uomo contro uomo con Milenkovic che viene alto a prendere il centrocampista e lascia il campo aperto per l'uno contro uno che potevamo sfruttare. Bisognava andare a giocare là perché c'era sempre l'uomo addosso. Probabilmente si poteva fare qualcosa di meglio in quelle pallate lì perché Osimhen non era al massimo della condizione. Ha fatto bene ma poteva fare meglio".

La prestazione del centrocampo?

"Zielo ha questo passo più fluido nella copertura delle distanze, Fabian non si sta allenando con continuità perché ha qualche problemino. E in fondo ho provato a forzare qualcosa".

Finito il sogno Scudetto?

"Le cose cambiano, lo fanno di partita in partita. Ora si fa tutto più difficile ma non abbiamo altra scelta se non quella di essere professionisti di qualità. Si ricomincia a fare le nostre cose e si vuole vincere le prossime partite, anche se non dipende solo da noi".

Un'altra sconfitta in casa.

"Vanno valutati gli episodi. Non ci vedo niente di simile alle altre partite in quella di oggi. Non vedo problemi".